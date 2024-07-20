تصاعدت في الساعات الأخيرة أزمة بين الأهلي والزمالك بسبب الحصول على خدمات محمد عدلان مواليد 2006 لاعب نادي طلائع الجيش ومنتخب مصر للشباب لكرة اليد.

إعلان الأهلي

البداية كانت بإعلان النادي الأهلي يوم الأربعاء الماضي عبر موقعه الرسمي التعاقد مع اللاعب قادما من نادي طلائع الجيش .

حيث قال النادي عبر موقعه : "أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمد عدلان لتدعيم شباب 2006 لكرة اليد وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع عدلان مواليد 2006 قادما من طلائع الجيش،استعدادًا للموسم الجديد، في ظل المنافسة على البطولات المحلية.

وأشاد العوضي بموهبة اللاعب، مؤكدًا أن صاحب قدرات فنية عالية و يعد إضافة كبيرة للفريق.

والد اللاعب وإرجاء التوقيع

علمت الشروق أن الأهلي تواصل مع اللاعب للحصول على توقيعه بعد موافقته ورغبته في تمثيل الفريق ، ليبلغ مسؤولي الأهلي بطلب مهلة حتى يوم الإثنين المقبل المقبل لحضور والده مراسم التوقيع على العقود والانضمام الرسمي للأهلي.

بعد ذلك أغلق والد اللاعب هاتفه ولم يرد على اتصالات مسؤولي الأهلي ولم ينجح الأهلي في الوصول إلى اللاعب أو والده.

رغبة اللاعب والزمالك

قام اللاعب اليوم السبت بتسجيل مقطع فيديو ونشرته صحفات عديدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي يعلن فيه رغبته في الانتقال للزمالك وأنها رغبته الأولى والأخيرة، وأن ذلك هو أمنيته وأسرته أيضا.

موقف الأهلي

لم يعلق مسؤولو الأهلي على ذلك الفيديو والأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية.

وأكد مصدر بالأهلي للشروق أن موقف التعاقد مع اللاعب سليم بخطاب رسمي لنادي طلائع الجيش والحصول على الاستغناء الرسمي من ناديه والكارنيه الخاص به ورفع إسمه من قائمة طلائع الجيش في الموسم الجديد.

موقف اتحاد اليد

أكد مصدر باتحاد اليد للشروق أنه لن يتخذ أي قرار سوى بوصول شكوى للاتحاد من أي من الناديين بخصوص تلك الواقعة قبل التحقيق فيها ووفقا للوائح والقوانين.

وأضاف المصدر أنه علم بتوقيع اللاعب للزمالك منذ فترة كما أن الأهلي أعلن ضمه بشكل رسمي بعد الحصول على الاستثناء من ناديه طلائع الجيش.

وتابع المصدر أنه من المتوقع أن يتم إيقاف اللاعب بسبب تلك الأزمة وفقا للوائح باتحاد اليد.

دعم شيكابالا

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على دعم محمد عدلان خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر شيكابالا فيديو محمد عدلان برغبته في اللعب للزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام".