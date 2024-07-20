جيش الاحتلال: طائراتنا الحربية شنت غارات على أهداف لنظام الحوثي في الحديدة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسئوليته رسميًّا عن الغارات العنيفة التي ضربت مدينة الحديدة اليمنية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس: «شنّت طائرات حربية للجيش قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن».

وأضاف: «لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة.. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه».

#عاجل شنّت طائرات حربية لجيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت أهداف لنظام #الحوثي الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن. لقد جاءت الغارات ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة. لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإذا طرأ أي تغيير سنعلن عنه.

تفاصيل… pic.twitter.com/RrWWXNcRjG — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2024



وأكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، نقلًا عن وزارة الصحة في حكومتها غير المعترف بها، سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنتها الاحتلال الإسرائيلي على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة.

وتعرضت مواقع لجماعة الحوثي اليمنية، لغارات جوية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان نتيجة القصف الجوي على مواقع لمليشيا الحوثي في مدينة الحديدة.

وقالت مصادر إن الغارات استهدفت مقر الشرطة العسكرية وخزانات النفط في ميناء الحديدة.

يأتي هذا فيما شوهد تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء محافظات عدة، بالتزامن مع الهجوم على الحديدة.

يُشار إلى أن الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية تأتي في أعقاب هجوم نفذته جماعة الحوثي، بطائرة مسيرة على تل أبيب، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى.