بدء امتحان الديناميكا في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان الديناميكا لشعبة علمي رياضة في اخر أيام امتحانات الثانوية العامة

وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب من الساعة الثامنة والربع صباحا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، والتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشددت على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أية أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، مع تفتيش دورات المياه تفتيشا دقيقا.

وأشارت إلى تدريب رؤساء اللجان على آليات دخول الطلاب، وإعداد التقارير اليومية بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أدائهم.