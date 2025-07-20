 ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس - بوابة الشروق
الأحد 20 يوليه 2025 8:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس


نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 7:13 ص | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 7:13 ص

استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأفادت مراسلتنا بأن الاحتلال قصف خيمة للنازحين قرب صالة دريم غربي مدينة خان يونس، ما لاستشهاد ثلاثة مواطنين، هم: عزمي محمد سليم قديح، وأسيل حسام محمد قديح، ونوال رجب عبد القادر أبو العنين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 58,765 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 140,485 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك