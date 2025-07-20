ارتفاع حصيلة شهداء منتظري المساعدات شمال غرب مدينة غزة إلى 30

ارتفعت حصيلة شهداء منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة إلى 30 شهيدا، و60 مصابا، اليوم الأحد، جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف منتظري المساعدات.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب منتظري المساعدات في منطقة السودانية، ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة 60 آخرين، مضيفا أن جثامين الشهداء لا تزال في الطرقات.

وأعلنت مصادر طبية أمس، ارتفاع حصيلة شهداء لقمة العيش "المساعدات" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 891 شهيدا، وأكثر من 5,754 مصابا.

فيما ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 58,765 شهيدا، و140,485 مصابا.



