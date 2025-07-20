الآلاف يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن الرهائن

تظاهر الآلاف من الأشخاص في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى يوم السبت للمطالبة بالإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالت تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الرهينة السابقة دورون شتاينبرشر، متحدثة في التجمع المركزي في تل أبيب، بحسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "قبل ستة أشهر، رأيت الشمس مرة أخرى بعد 471 يوما في أنفاق حماس".

وأضافت:"الآن، بعد ستة أشهر، ما زلت لا أستطيع التنفس بدون خوف. هذا يستغرق وقتا. والخطوة الأولى هي عودة الجميع".

وسار الحشد مساء السبت من ما يسمى بـ "ساحة الرهائن" في وسط تل أبيب إلى فرع السفارة الأمريكية في شارع هايركون.

وطالب المشاركون في التجمع في هتافاتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاح محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة مع حماس.

وتتواصل المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة منذ أسابيع.

ويعمل دبلوماسيون من قطر ومصر والولايات المتحدة كوسطاء. وفي اليوم السابق، أعلن ترامب في واشنطن أنه سيجري إطلاق سراح 10 رهائن "قريبا جدا".

ومع ذلك، لم يتضح حتى الان الأساس الذي بني عليه تفاؤله.