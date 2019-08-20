إحالة 6 عناصر من الإخوان الإرهابية للمفتي لتصنيعهم متفجرات بوادي النطرون

أحالت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة"، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامه سعيد محمد، والمستشار الدكتور ايهاب السعدني، 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى فضيلة المفتي للأخذ بالرأي في إعدامهم؛ لقيامهم بمشاركة 4 متهمين آخرين بالانضمام لجماعة محظورة تمثل خطرًا على الأمن والسلم العام وحيازة بنادق آلية بدون ترخيص وحيازة وتصنيع مفرقعات بأحد المنازل بوادي النطرون، تعرض حياة المواطنين للخطر وتسبب انفجارها في وفاة "عبد العزيز محمد عبدالعزيز".

وقضت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم لجلسة 15 من شهر سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين لتلك الجلسة على ذمة القضية 1171/2016م جنايات وادي النطرون المقيدة برقم 64 2016 م جنايات كلي جنوب دمنهور والمتهم فيها 10 عناصر من تنظيم الإرهابية بينهم "محمد حسني جودة محمد بدوي 23 سنة طالب مقيم بكفر الدوار، محمد زايد واعر محمود 26 سنة حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم بعزبة ثروت بمركز أبو المطامير، أحمد نصر عبيد شعبان 29 سنة بكالوريوس تجارة مقيم بزاوية صقر بأبو المطامير "محبوسين"، أشرف عبد اللطيف حسن الدهب، صلاح الدين عبدالعزيز بسيوني، حلمى سعد مصري محارب كاشيك، جميعهم هاربين، تم إحالة أوراقهم للمفتي لأخذ الرأي.

وقررت المحكمة النطق بالحكم على الـ4 متهمين الآخرين هم كل من "محمود راعي محمد عبد الرحيم، محمد محمود جمعة أبو السعد، ممدوح عبد العزيز عبدالناجي، محمد حسن سويدان، لحين ورود تقرير مفتي الجمهورية الخاص بالمتهمين السابقين والحكم عليهم جميعًا في جلسة 15 سبتمبر المقبل.

كان دفاع المتهمين قد طلب تنحي المحكمة لسبق صدور حكم منها على اثنين من المتهمين في وقائع أخرى بغرض دفع المحكمة استشعار الحرج، وعند رفض طلبهم قدموا طلب رد المحكمة وفصلت محكمة استئناف الإسكندرية طلب الرد لعدم وجود أسباب قانونية ونظرت الدائرة الدعوى وقضت فيها بجلسة اليوم.