تمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة، من انتشال 3 جثث من قاطني العقار المنهار بمدينة دمنهور، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.



والضحايا هم كل من:" أحمد سعيد سعد، محمود محمد المصرى، 55 عامًا، مهندس زراعى، يقيم فى الدور الثانى فى العقار المنهار، عزوز زغلولة، صاحب العقار"، وتم إنقاذ " نبيل ايمن قطب"، ونقله لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.



وتواصلت قوات الحماية المدينة، جهودها للبحث عن مفقودين تحت انقاض العقار المنهار بشارع السجن بدمنهور.

شهدت محافظة البحيرة، انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة شارع السجن بمدينة دمنهور، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.