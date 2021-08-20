رئيس مدينة سيوة يناقش الاستعدادات للموسم السياحى الشتوي والاحتفال بقلعة شالي

قال عصام عبد الغني رئيس مركز ومدينة سيوة،إنه تم استعراض ومناقشة خريطة الاستعدادات اللازمة للموسم الشتوي المقبل، وكذلك استعدادات الاحتفال بقلعة شالي الأثرية كمنطقة تراث عالمي.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة،أن الاستعدادات تتم بمشاركة لجنة السياحة ، والتي تضم مكتب تنشيط السياحة، وقطاع الآثار الإسلامية، ومنطقة الآثار، والمحمية الطبيعية ، والتربية والتعليم ، والشباب والرياضه، وجمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، وممثلى الفنادق والمنتجعات السياحية ، والبازارات ، وشرطة السياحة

وأكد أن الاحتفال يتضمن إبراز قلعة شالي الأثرية تاريخياً، و معمارياً وتراثياً، كما سيتم عرض منتجات المشغولات اليدوية السيوية مثل الأزياء، والحرف التقليدية بالواحة، والتي ستعمل على تنشيط السياحة وترويج المنتجات.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تسجيل قلعة شالي كمنطقة تراث عالمي من خلال منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو ).



