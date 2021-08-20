بايدن: أوضحنا لحركة طالبان أن أي اعتداء على قواتنا سيقابل برد فعل قوي وسريع

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أوضحت لحركة طالبان أن أى اعتداء على القوات الأمريكية خلال عمليات إجلاء الأمريكيين والأفغان المتعاونين مع القوات الأمريكية من أفغانستان سيقابل برد فعل قوى وسريع.



وقال بايدن فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم فى واشنطن للإعلان عن تفاصيل إجلاء القوات الأمريكية من أفغانستان أن ستة الآف من القوات الأمريكية وفرقة من قوات النخبة تتولى المعاونة فى عمليات الإجلاء.



وأوضح بايدن "أحرزنا تقدما ملحوظا وإجلاء الأمريكيين والأفغان يتواصل من كابول".. لقد أجلينا أكثر من 18 ألفا منذ بدء الرحلات الجوية فى الرابع عشر من الشهر الجاري".



وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالتنسيق مع حلف شمال الآطلسى (ناتو) وأن الولايات المتحدة تعمل على تحديد إجمالى عدد الأمريكيين الموجودين حاليا داخل أفغانستان.



وذكر بايدن أنه لايستطيع أن يعد بتاريخ لاستكمال عملية الإجلاء الجارية حاليا ولكنه أوضح أن الولايات المتحدة تحشد كل الموارد لإنهائها .