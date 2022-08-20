 تصويت بحجب الثقة يطيح بحكومة مونتينيجرو - بوابة الشروق
السبت 20 أغسطس 2022 9:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

تصويت بحجب الثقة يطيح بحكومة مونتينيجرو

د ب أ
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 9:07 ص | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 9:07 ص
أطاح برلمان مونتينيجرو (الجبل الأسود) يوم الجمعة بحكومة رئيس الوزراء دريتان ابازوفيتش، الأمر الذي يفاقم الأزمة السياسية الحالية في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس البلاد ميلو يوكانوفيتش اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة ابازوفيتش، وصوت 50 نائبا من بين نواب البرلمان البالغ عددهم 81 نائبا لصالح حجب الثقة مساء الجمعة.

ومن المرجح أن يستمر ابازوفيتش، رئيسا للوزراء بشكل مؤقت إلى أن يتم اتخاذ قرار بشأن خليفته.

وأثار ابازوفيتش الذي يترأس الحزب الليبرالي البيئي الصغير غضب رئيس البلاد بتوقيع اتفاق مثير للجدل مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، التي لا تعترف قيادتها بشكل كامل باستقلال مونتينيجرو.

وتولي ابازوفيتش (36 عاما) منصب رئيس الوزراء فقط في أبريل الماضي بعدما أطاح البرلمان أيضا بالحكومة الموالية لصربيا وروسيا بقيادة رئيس الوزراء زدرافكو كريفوكابيتش في فبراير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك