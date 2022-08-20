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لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، السبت، في حادث مروري مروع بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

واصطدمت حافلة ركاب بفرق إنقاذ كانت تتعامل مع سيارة تدحرجت إلى منحدر في منطقة نزيب، على طريق "طرسوس-أضنة-غازي عنتاب" السريع.

واصطدمت الحافلة أيضا بعربة بث مباشر تابعة لوكالة "إخلاص" للأنباء كانت تغطي حادثة تدحرج السيارة، وفقا للوكالة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب، مقتل 15 شخصا وإصابة 22 بجروح في حادث السير.

وقال الحاكم داود غول على "تويتر": "لقي 15 من مواطنينا مصرعهم وأصيب 22، في الحادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف، على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب"، وفقا لـ"فرانس برس".

وأعلن والي غازي عنتاب، في تصريح صحفي، ارتفاع عدد القتلى من 15 إلى 16 شخصا، بينهم 4 من الكادر الصحي.