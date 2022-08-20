 تشريد مئات الأسر جراء الفيضانات جنوب موريتانيا - بوابة الشروق
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تشريد مئات الأسر جراء الفيضانات جنوب موريتانيا

نواكشوط - د ب أ
نشر في: السبت 20 أغسطس 2022 - 4:22 م | آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2022 - 4:22 م
أفادت مصادر رسمية موريتانية، اليوم السبت، بتشريد مئات الأسر بسبب الفيضانات والسيول التي شهدتها مدينة كيهيدي (430 كم جنوب العاصمة نواكشوط).

وقالت المصادر الرسمية في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم، إن السيول ومياه الأمطار حاصرت أحياء واسعة بالمدينة، وقد هرعت قوات الجيش والأمن لتنظيم عمليات الإنقاذ.

وأشارت المصادر إلى تشريد 600 عائلة وبقائها في العراء بعد أن أجبرتها السيول والفيضانات الكبيرة على مغادرة منازلها بحثا عن الأمان.

ولم تسفر الفيضانات عن وفيات، لكن السكان أبلغوا عن خسائر مادية كبيرة طالت ممتلكاتهم ومحلاتهم التجارية.

وأوضحت مصادر محلية، أن أوضاع السكان تفاقمت جراء وقوع المدينة على ضفة نهر السنغال مما ساهم في فيضانات كبيرة.

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