العثور على جثة مُسن بحالة تعفن داخل شقته في الإسكندرية

عثر الأهالي على جثة شخص مُسن يدعى "أحمد،م"، 75 عامًا، يرتدي كامل ملابسه، وفي حالة تعفن، وذلك داخل الشقة محل سكنه، الكائنة في شارع حمام الورشة، منطقة اللبان، وسط الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية كائنة في شارع حمام الورشة، بنطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، مع سلامة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وأن الوفاة حدثت منذ أيام، حيث كان يعيش بمفرده داخل الشقة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم السبت، فإن تقرير مفتش الصحة أظهر أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية، فتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.