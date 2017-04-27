السجن 3 سنوات لمتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بكرداسة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة كرداسة.



صدر الحكم برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1422 لسنة 2023 جنايات مركز كرداسة، أن المتهمين "سيد. ع" 21 سنة، بائع خضار، و"إسلام. ع"، 22 سنة، بائع الموتال، في يوم 3 مايو الماضي حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وشهد معاون مباحث مركز شرطة كرداسة أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة انتقل لمكان تواجد المتهمين وتمكن من ضبطهما وبتفتيشهما عثر علي مواد مخدرة ومبالغ مالية وهاتفين محمولين وبمواجهتهما أقرا بالاتجار في المواد المخدرة والمبالغ المالي متحصلاتهما والهاتفين، وسيلة التواصل مع عملائهما.