عضو أمناء الحوار الوطني: أخبار سارة خلال أيام قليلة تمس المواطن وتواكب متطلبات معيشته

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحزمة الأولى من توصيات مجلس الأمناء تتضمن العديد من الإجراءات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، معقبا: «أخبار سارة خلال الأيام القليلة المقبلة تمس المواطن وتتواكب مع متطلباته المعيشية».

وأضاف خلال مداخلة متلفزة لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر شاشة قناة «CBC» مساء السبت، أن المواطن يعد شريكا رئيسيا في مسيرة الحوار الوطني من انطلاقة جلساته، مشيرا إلى تلقي الأمانة الفنية للحوار نحو 200 ألف اقتراح عبر 7.3 ألف مشارك على مدار 61 جلسة من مختلف التيارات السياسية والحزبية.

ونوه إلى استجابة رئيس الجمهورية إلى العديد من توصيات مجلس الأمناء على مدار تلك الفترة على غرار مشروع قانون استمرار الإشراف القضائي الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي، وذلك رغم انقضاء المدة المنصوص عليها في دستور 2014 والمقررة بـ 10 سنوات، فضلا عن قرار تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي أبريل العام الماضي.

وأشار إلى استخدام الرئيس الصلاحيات الدستورية للعفو عن الصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بالإضافة إلى إخلاء النيابة العامة أكثر من 1450 من المحبوسين احتياطيا، موضحا أن المؤشرات السابقة؛ تؤكد نجاح الحوار الوطني نحو تحقيق المستهدفات القضايا كافة، لا سيما ما يتعلق منها بحياة المصريين.

وعلى صعيد المحور السياسي، نوه إلى توافق مجلس الأمناء حول النظام الانتخابي لمشروع قانون المجالس المحلية الشعبية، وذلك بالموافقة على إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة، بنسبة 75 % والقائمة النسبية بنسبة 25 %، فضلا عن استمرار المناقشات حول النظام الانتخابي المزعم إقراره خلال الانتخابات التشريعية المقبلة بين أنظمة القوائم «المطلقة- النسبية- المختلطة».