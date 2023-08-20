الرئيس الأوكراني وزوجته يزوران السويد

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توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد مع زوجته أولينا زيلينسكا اليوم السبت.

وشكر الرئيس الأوكراني الدولة الاسكندنافية، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون، على دعمها وأدان أحدث هجوم صاروخي روسي مميت على مدينة تشيرنيهيف في شمالى أوكرانيا والذي تسبب في العديد من الوفيات والعديد من الإصابات.

ووفقا لكريسترسون، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن الإنتاج المشترك والتدريب والصيانة للمركبة القتالية 90 ، وهي دبابة سويدية.

وقال كريسترسون: "أوكرانيا تقاتل من أجلنا، من أجل جميع الديمقراطيات الأوروبية". ولم يتطرق إلى طلب زيلينسكي لتسليم الطائرة المقاتلة السويدية ساب جيه إيه إس 39 جريبن".

ومع ذلك، أعلنت الدنمارك وهولندا بالفعل استعدادهما لتقديم الطائرة المقاتلة "إف 16" الأمريكية الصنع .

وداخل حلف الناتو ، تشكل تحالف بقيادة البلدين في الصيف لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف 16". كما تعتبر بلجيكا والنرويج موردين محتملين للطائرات الأمريكية.

وأعلن زيلينسكي أنه في وقت مبكر من يوم الأحد سيجري "مفاوضات مع الدول الأخرى التي تدعم (أوكرانيا) لتسليم المعدات اللازمة لها للفوز في هذه الحرب".

ولم يتم تأكيد ما إذا كان زيلينسكي يخطط لزيارة دول الشمال الأوروبي الأخرى رسميا في البداية. وفقا لوكالة الأنباء السويدية "تي تي" ، كانت الدنمارك تستعد لزيارة.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن قد أعلنت في وقت سابق أنها ستزور قاعدة سكريدستروب الجوية يوم الأحد الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) مع وزير الدفاع جاكوب إليمان-جنسن ووزير الخارجية لارس لوك راسموسن. وتتمركز طائرات (إف 16) الدنماركية هناك.

وإلى جانب كريسترسون ، يخطط زيلينسكي أيضا للقاء الملك كارل جوستاف والملكة سيلفيا بالإضافة إلى أعضاء البرلمان ، حسبما كتب اليوم السبت على منصة إكس، تويتر سابقا.

وأضاف أن الموضوعات التي ستتم مناقشتها تشمل التعاون العسكري وآفاق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها منذ أن شنت روسيا غزوا شاملا ضدها في 24 فبراير 2022.

ومن جانبها، قررت السويد الانضمام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة التصرف العدواني الروسي.

غير أن عضويتها في الناتو رهن بموافقة كل من تركيا والمجر اللتين لم تصادقا حتى الأن على انضمامها .