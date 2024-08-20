محافظ شمال سيناء يفتتح عدداً من المنشآت الرياضية لتعزيز النشاط الشبابي

افتتح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تطوير عدد من المنشآت الرياضية في مدن الشيخ زويد والعريش وبئر العبد، بحضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، واللواء أسامة عفش، رئيس مجلس مدينة العريش، وإيهاب حسن عبد الوهاب، مدير الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بالشباب السيناوي من خلال الارتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية والعمل على تطويرها لتكون متنفساً للشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

من جانبه، أوضح إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير الشباب والرياضة، أنه تم افتتاح عدد من الملاعب الخماسية ذات النجيل الصناعي والطبيعي، إلى جانب المباني الإدارية في مراكز شباب الخروبة وقبر عمير، ونادي أبو صقل، ونادي عاطف السادات، ونادي العريش، واستاد العريش الرياضي.

كما تم افتتاح نادي بئر العبد، ومركز شباب المساعيد، ومركز شباب سالم الهرش عبر الفيديو كونفرانس.

وخلال افتتاح المنشآت الرياضية، شهد المحافظ عدداً من الأنشطة الرياضية وشارك فيها.