واصلت أسعار الأسمنت الارتفاع بما يترواح بين 250 و315 جنيها فى الطن الواحد، بينما استقرت أسعار الحديد، في المصانع المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.
- جاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.
واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.
استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.
فيما ارتفعت أسعار الأسمنت بما يترواح بين 250 و315 جنيها فى الطن الواحد، وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:
قفز سعر طن أسمنت النصر بقيمة 265 جنيها ليسجل 2605 جنيهات مقابل 2340 جنيها للطن.
وارتفع سعر طن أسمنت وادى النيل بـ280 جنيها ليسجل 2600 جنيه، مقابل 2320 جنيها.
وزاد سعر طن أسمنت المخصوص 250 جنيها ليسجل 2650 جنيها، مقابل 2400 جنيه.
وقفز سعر طن أسمنت السويس بقيمة 315 جنيها ليسجل 2750 جنيها مقابل 2435 جنيها.
وصعد سعر طن أسمنت السويدي 225 جنيها ليسجل 2875 جنيها، مقابل 2650 جنيها.
وارتفع سعر طن أسمنت حلوان بقيمة 290 جنيها ليسجل 2720 جنيها، مقابل 2430 جنيها.