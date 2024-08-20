واصلت أسعار الأسمنت الارتفاع بما يترواح بين 250 و315 جنيها فى الطن الواحد، بينما استقرت أسعار الحديد، في المصانع المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

- جاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:



استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

فيما ارتفعت أسعار الأسمنت بما يترواح بين 250 و315 جنيها فى الطن الواحد، وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

قفز سعر طن أسمنت النصر بقيمة 265 جنيها ليسجل 2605 جنيهات مقابل 2340 جنيها للطن.

‏‎وارتفع سعر طن أسمنت وادى النيل بـ280 جنيها ليسجل 2600 جنيه، مقابل 2320 جنيها.

‏‎وزاد سعر طن أسمنت المخصوص 250 جنيها ليسجل 2650 جنيها، مقابل 2400 جنيه.

‏‎وقفز سعر طن أسمنت السويس بقيمة 315 جنيها ليسجل 2750 جنيها مقابل 2435 جنيها.

‏‎وصعد سعر طن أسمنت السويدي 225 جنيها ليسجل 2875 جنيها، مقابل 2650 جنيها.

‏‎وارتفع سعر طن أسمنت حلوان بقيمة 290 جنيها ليسجل 2720 جنيها، مقابل 2430 جنيها.