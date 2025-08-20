تحت رعاية وزير الثقافة ومحافظ السويس، تُفتتح في السابعة مساء اليوم الأربعاء فعاليات معرض السويس الثالث للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة والمهتمين بالشأن الثقافي.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر المعرفة ودعم حركة النشر في مختلف المحافظات، بما يحقق العدالة الثقافية ويجعل الكتاب في متناول جميع فئات المجتمع. وقد حققت الدورتان السابقتان من المعرض نجاحًا لافتًا، حيث استقطبتا آلاف الزوار من أبناء السويس ومحافظات القناة، الأمر الذي شجع الهيئة المصرية العامة للكتاب على مواصلة الجهد وتوسيع المشاركة في هذه الدورة الثالثة.

ويشارك في المعرض عدد كبير من دور النشر المصرية التي تقدم أحدث إصداراتها في شتى المجالات الأدبية والفكرية والعلمية والفنية، إضافة إلى مشاركة قطاعات وزارة الثقافة التي تحرص على التواجد الفاعل في مختلف معارض الكتاب بالمحافظات، وتشمل: الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، أكاديمية الفنون، دار الكتب والوثائق القومية، ومكتبة مصر العامة.

ويتميز المعرض ببرنامج ثقافي وفني متنوع يمتد على مدار أيامه، يتضمن ندوات فكرية ولقاءات مع كبار الأدباء والمفكرين، إلى جانب أمسيات شعرية وعروض فنية وموسيقية تقدمها فرق وزارة الثقافة، لتجمع بين متعة القراءة وسحر الفنون. كما يشمل البرنامج ورشًا للأطفال والناشئة تسهم في تنمية وعيهم الثقافي وتشجيعهم على القراءة.

وأكدت الهيئة أن المعرض يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحراك الثقافي في محافظة السويس، ويفتح نافذة للجمهور على أحدث الإصدارات التي تعكس ثراء المشهد الإبداعي والفكري في مصر، فضلًا عن كونه منصة للتواصل المباشر بين الكُتّاب والقراء بما يرسخ دور الكتاب في بناء جيل واعٍ قادر على التعامل مع تحديات العصر.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا واسعًا من جمهور السويس ومحافظات القناة، خاصة في ظل ما يوفره من إصدارات متنوعة بأسعار مخفضة، إلى جانب الفعاليات الفنية والثقافية المصاحبة، ليصبح حدثًا سنويًا مرتقبًا يثري الحياة الثقافية في المنطقة.