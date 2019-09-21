الشاهد يدعو الزبيدي إلى تشكيل جبهة انتخابية موحدة في الانتخابات التشريعية التونسية

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دعا حزب "حركة تحيا تونس" بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المرشح السابق عبد الكريم الزبيدي لتكوين جبهة انتخابية موحدة، في مسعى للتدارك في الانتخابات التشريعية بعد خيبة الرئاسية.

وترشح الزبيدي والشاهد معا الى الانتخابات الرئاسية لكنهما حلا في المركزين الرابع والخامس بنسبة 10.73% من مجموع الأصوات بالنسبة للأول و نسبة 7.3%.

وفي المقابل، وبشكل مفاجئ تصدر المرشح المستقل قيس سعيد الدور الاول بنسبة 18.4% من الأصوات مقابل 15.5% للمرشح الثاني الموقوف في السجن نبيل القروي.

وبعد حسم الدور الثاني من انتخابات الرئاسة بين المرشحين الاثنين.

ولم يتضح بعد موقف الزبيدي الذي لم يحدد مستقبله السياسي بعد خسارة الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.