أوندر بعد انضمامه لليستر: أردت دائما اللعب في إنجلترا

أعرب جينكيز أوندر لاعب ليستر سيتي الجديد، عن رغبته الشديدة في بدء مسيرته مع الثعالب هذا الموسم.

وقال أوندر في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "لا أطيق الانتظار للذهاب إلى ليستر وبداية التدريب، لطالما أردت اللعب في إنجلترا وهذه فرصة رائعة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "سأحاول مساعدة زملائي في الملعب وخارجه وأعتقد أنه يمكنني تحسين أدائي كل يوم، أعتقد أنني سريع ويمكنني خلق الكثير من الفرص لزملائي".

وتابع: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية لأن أعز أصدقائي يلعب في ليستر سيتي، أنا سعيد جدًا لأنني قادر على اللعب مع شالار سويونجو وكنت دائمًا أشاهد مباريات ليستر من أجله".

وكان ليستر قد أعلن عن تعاقده مع جينجيز أوندر قادمًا من روما الإيطالي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة،، ليصبح ثاني صفقات الثعالب بعد البلجييكي تيموتي كاستاني، قادمًا من أتالانتا الإيطالي.

وسيزامل الدولي التركي زميله في المنتخب تشالار سويونجو، مع الثعالب الموسم المقبل.

أوندر لعب الثلاث مواسم الماضية في روما بعد انتقاله إلى فريق العاصمة الإيطالية من باشاك شهير التركي، وخاض معهم إجمالًا 88 مباراة سجل 17 هدفًا وصنع 12.