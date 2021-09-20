المملكة المتحدة تؤكد دعمها الكامل للحكومة الليبية

أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، اليوم الاثنين، دعم بلادها الكامل لحكومة الوحدة الوطنية الليبية والاستمرار في تقديم الدعم الفني واللوجستي بما يضمن استعادة ليبيا لمكانتها المرموقة إقليميا ودوليا.



جاء ذلك خلال لقائها وزير التخطيط الليبي فاخر بوفرنه؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التنمية وتحقيق الاستقرار، وصولا إلى إجراء الانتخابات الليبية القادمة.



وأشاد وزير التخطيط الليبي، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، بدور المملكة المتحدة في دعم المؤسسات الليبية وتطلعها لتطوير آفاق التعاون بين البلدين.