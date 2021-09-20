السفير الألماني بالقاهرة: نخصص 150 مليون يورو لدعم التعليم المهني والتدريب في مصر

قال السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، إن ألمانيا منخرطة في الاستثمار في عدة مجالات في مصر، منها مجالات الطاقة.



وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم، إلى الاتفاق بين مصر وشركة سينمنز الألمانية على أول خط لقطار فائق السرعة يربط العلمين والعين السخنة، قائلا إن هذه الصفقة أكبر صفقة.



فيما لفت إلى تقديم ألمانيا 150 مليون يورو مخصصة لمشروعات التعليم المهني والتدريب والتنمية الحضارية والطاقة، مضيفا: "محفظة التعاون الجارية تمثل 1.6 مليار يورو دعم لتحقيق خطة الإصلاح المستهدفة".



أما بشأن الاستثمارات، أوضح أن جحم الاستثمارات الألمانية في مصر تصل إلى نحو 5 مليارات يورو، ذاكرا أن شركة سيمنز تعتبر أكبر مستثمر وتبلغ قيمة الصفقة الخاصة بها 2.6 مليار يورو.



وأوضح أن الاستثمارات الألمانية في مصر تتركز في مجالات الطاقة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والنقل، مشيرًا إلى اهتمام عدد من الشركات بالتعاون مع مصر واستغلال مصادر الطاقة المتجددة ومنها الهيدروجين والعمل على بدء مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر.