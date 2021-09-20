مسؤول: صادرات العراق النفطية تتجاوز 76% إلى الأسواق الآسيوية

أعلن مسؤول بقطاع النفط العراقي أن صادرات النفط العراقي من خام البصرة المتوسط للأسواق الآسيوية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي تجاوزت 76 % من إجمالي صادرات العراق النفطية للأسواق العالمية.

وقال علاء الياسري المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية/سومو لصحيفة "الصباح" العراقية الصادرة اليوم الاثنين "إن مجموع الكميات المصدرة من نفط خام البصرة المتوسط خلال الفترة من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب /أغسطس الماضي تجاوزت 241 مليونا و306 ألاف برميل وكانت النسبة المصدرة للأسواق الآسيوية منها تجاوزت سقف 76 % وبكمية تتجاوز 184 مليونا و494 ألف برميل".

وأضاف "أن الخام المتوسط ينتج من حقول محافظة البصرة حيث تجاوزت معدلات صادراته 35 % من إجمالي الكميات المصدرة من النفط الخام العراقي بالمقارنة مع نفطي خام البصرة الثقيل والخفيف خلال الفترة من أول العام الحالي وحتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي".

وذكر أن الشركة تدرس حاليا إعتماد نفط البصرة في لائحة الأسعار العالمية وفي حال توصلت الدراسة إلى أن هناك جدوى اقتصادية من اعتماد هذه الآلية فسيتم اتباع الخطوات التي من شأنها دعم تعظيم الإيرادات المالية للبلاد.

وبحسب الصحيفة فإن خام البصرة المتوسط بدأ يلمس تصاعدا في الطلب عليه لما يتمتع به من مواصفات مقارنة بنفط البصرة الثقيل والخفيف وأخذ يسيطر على صادرات العراق النفطية إلى أسواق آسيا.

وكان وزير النفط العراقي أحسان عبد الجبار قد كشف أمس الأحد أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر أيلول/سبتمبر الحالي تتراوح بين 3 ملايين و300 ألف برميل و3 ملايين و400 ألف برميل يوميا من بينها الكميات المصدرة من حقول إقليم كردستان.

ورجح الوزير العراقي أن تبقى مستويات أسعار النفط عالميا عند سقف 65 دولارا للبرميل خلال الربع الأخير من العام الحالي و بنحو 70 دولارا خلال الربع الأول من العام المقبل.