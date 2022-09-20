هند صبري عميلة سرية في فيلم «فضل ونعمة»

تشارك الفنانة هند صبري في فيلم "فضل ونعمة"، المقرر عرضه في 5 من شهر أكتوبر المقبل، حيث تقدم دور عميلة سرية تدعى نعمة.

فيلم "فضل ونعمة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول رجل متزوج ولديه ابنة، ويمتلك مطعم يحمل اسم "فضل ونعمة"، ويتعرض للكثير من المواقف الطريفة.

ويشارك في بطولة الفيلم: ماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

جدير بالذكر أن الفنانة هند صبري طرح لها، مؤخرا، فيلم "كيرة والجن"، الذي شارك في بطولته: كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.