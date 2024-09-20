قومي المرأة ببني سويف: عقد 20 لقاء للتعرف على خدمات ومهام مكتب الشكاوى

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. وأبرز المحافظ أهمية التعاون مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية على المشاركة البناءة وتأهيلها ثقافيًا وعلميًا واقتصاديًا، خاصة في ظل خطوات الدولة لإتاحة المزيد من السبل لتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال لقائه بمقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لمناقشة جهود مكتب شكاوى المرأة، حيث تم استعراض عدد الشكاوى والإجراءات المتخذة خلال الفترة من 1 إلى 20 سبتمبر الجاري.

وتناولت الشكاوى قضايا متعددة، تشمل العمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية، بالإضافة إلى مجابهة التحرش.

ووفقا للتقرير الذي أعدته نرمين محمود، مقررة الفرع، استقبل مكتب الشكاوى 27 شكوى وطلبًا واستشارة قانونية، تضمنت 10 شكاوى اجتماعية واقتصادية، و14 تتعلق بالأحوال الشخصية، و2 لتنفيذ أحكام جنائية، وشكوى واحدة خاصة بالمواريث. وتم إحالة 5 شكاوى لمحامين، فيما لا تزال 4 شكاوى قيد الدراسة.

في إطار الندوات وحملات التوعية، شارك محاميو مكتب الشكاوى في برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، المنفذ بالتعاون مع الأزهر الشريف. حيث تم عقد 20 لقاء في قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز الفشن وبني سويف والواسطى، وشارك في هذه اللقاءات أكثر من 1400 من الرجال والنساء والشباب والفتيات، للتعريف بخدمات ومهام مكتب الشكاوى.