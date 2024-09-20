الأهلي ينتظر الموافقة الأمنية لزيادة عدد الجماهير أمام جور ماهيا

يأمل مسؤولو النادي الأهلي الحصول على الموافقة الأمنية خلال الساعات المقبلة بحضور 50 ألف مُشجع مباراة جورماهيا الكيني غداً السبت، باستاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورغم حصول الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع أمام جورماهيا، المقررة في السابعة مساء غد السبت، باستاد القاهرة الدولي، إلا أن إدارة الأهلي طلبت زيادة العدد إلى السعة الكاملة من أجل الاحتفال بدرع الدروي

ويترقب الأهلي وصول الموافقة الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع غداً من أجل الاحتفال باستلام درع الدوري.