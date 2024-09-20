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إطلاق 60 صاروخا من لبنان باتجاه المناطق الشمالية

وكالات
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 1:52 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 1:52 م

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه المناطق الشمالية واعتراض بعضها.

كما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية باندلاع حرائق في مناطق عدة بمدينة صفد في الجليل الأعلى عقب القصف الأخير من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق دفعات كثيفة من الصواريخ نحو صفد والجليل الأعلى وجبل ميرون.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل، مؤكدا إطلاق نحو 50 صاروخا باتجاه صفد تم اعتراض معظمها وسقطت أخرى في مناطق غير مأهولة.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بتصاعد أعمدة الدخان من الجولان بعد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في نحو 20 مستوطنة وبلدة شمالي الجولان والجليل الأعلى وصفد قرب حدود لبنان.


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