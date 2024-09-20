ماذا قالت إيران وحماس والحوثيين عن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت؟

أدانت السفارة الإيرانية في لبنان، اليوم الجمعة، الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت السفارة في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة وإيمان اللبنانيين"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

من جانبها ، أدانت حركة "حماس" الفلسطينية، العدوان الإرهابي الذي شنته طائرات العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأضافت الحركة في بيان نعتبر ما حدث في الضاحية الجنوبية جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية وانتهاكا للسيادة اللبنانية.

وأكدت أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تصعيد عدوانها تجاوز صارخ لكافة القواعد والأعراف الإنسانية، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهته، أدان المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية بشدة الغارة الإسرائيلية العدوانية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه نفذ غارة بشكل دقيق في بيروت اغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله اللبناني.

وأضاف جيش الاحتلال أن الغارة أدت لاغتيال عدد من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان ومنهم معدو خطة لاقتحام الجليل.

وتابع أن عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 أكتوبر في غلاف غزة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، أودت بحياة 9 أشخاص.

وصرح مصدران أمنيان لبنانيان لوكالة "رويترز"، بأن القيادي البارز في جماعة "حزب الله" اللبنانية، إبراهيم عقيل، سقط في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال أحد المصدرين إن عقيل لقي حتفه إلى جانب أعضاء من وحدة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" أثناء عقدهم اجتماعاً.

وذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر لبنانية أن عقيل المعروف باسم "الحاج تحسين" خرج صباح اليوم من المستشفى بعد أن كان قد أصيب في تفجيرات أجهزة البيجر، ليلقى حتفه في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.