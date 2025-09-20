برهان الدين دوران: تركيا تعمل من أجل إرساء نظام عالمي أكثر عدلا

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أكد دعم تركيا للخطوات الرامية إلى تحسين أداء منظومة الأمم المتحدة

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، السبت، إنّ تركيا تعمل من أجل إرساء نظام عالمي أكثر عدلا ومساواة وسلاما واستقرارا.

وأكد دوران، دعم أنقرة للخطوات الرامية إلى تحسين أداء منظومة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة مصوّرة وجّهها دوران، للمشاركين في ندوة بعنوان "البحث عن العدالة في النظام الدولي: من الأزمات إلى إعادة بناء النظام العالمي" الذي نظمته رئاسة دائرة الاتصال في مقر البيت التركي بنيويورك، حسب بيان صادر عنها.

وأشار رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة، إلى أن الأمم المتحدة، منذ تأسيسها عام 1945، حققت إنجازات مهمة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون بين الدول، إلا أن بنيتها الحالية باتت عاجزة عن تمثيل عالم اليوم بتعقيداته وتحوّلاته.

وأضاف أن المنظمة فشلت في مواجهة التحديات الأخيرة بالعالم وفي مقدمتها الحروب في الشرق الأوسط، وموجات اللجوء الكبرى، وأزمة المناخ، إضافةً إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتمييز العرقي والديني.

ولفت دوران، إلى أن الدمار والمأساة المستمرة في غزة التي تسببت فيها إسرائيل بقطاع غزة منذ عامين أظهرت بوضوح اختلال النظام الدولي وانحرافه عن مبادئ العدالة.

وأشار إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الإنسانية كشفت عجز الأمم المتحدة وتحوّلها إلى بنية بيروقراطية عاجزة بفعل سلطة النقض (الفيتو) وهيمنة الدول الكبرى.

وشدّد دوران، على أنّ الإصلاح العاجل للأمم المتحدة يجب أن يقوم على مبدأ العدالة.

وتابع: "نحن نتحرك وفق شعار رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان؛ عالم أكثر عدلاً ممكن، ونبذل جهودنا كي يتحقق ذلك عبر كل المنصات".

وأردف دوران: "ندافع على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات والمنظمات الدولية على أساس مبادئ العدل والسلام والاستقرار، لا وفقاً لمصالح بعض الدول بعينها".

وبيّن أن دعوات تركيا للإصلاح تحولت إلى صوت المظلومين والمقهورين وإلى صدى الضمير العالمي.

دوران، أكد أن تركيا ستواصل دورها الريادي والبنّاء في إرساء نظام يقوم على العدالة والأمن والاستقرار للجميع.

