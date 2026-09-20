رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت تسحب ترشحها لخلافة جوتيريش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سحبت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت ترشحها لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على حد قولها يوم السبت.

وقالت على منصة إنستجرام: "قد يعتقد البعض أن هذا لم يكن الوقت المناسب لنوع الترشح الذي سعيت لتمثيله".

وتابعت "لست نادمة على خوض هذا التحدي الكبير. لقد ساعدنا في وضع القناعة بأن الأمين العام القادم يجب أن يكون امرأة من أمريكا اللاتينية على جدول الأعمال العالمي".

ويجري تناوب المنصب تقليديا بين مناطق العالم، حيث يقع الدور التالي على أمريكا اللاتينية. ولم يسبق أن ترأست امرأة منظمة الأمم المتحدة حتى الآن

وقالت باشيليت، التي شغلت منصب رئيسة تشيلي من 2006 إلى 2010 ومن 2014 إلى 2018 ثم ترأست مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات، إنها ستواصل عملها الدولي.

وأضافت "سأظل مشاركة بشكل نشط في المهمة العاجلة المتمثلة في بناء عالم يتمتع بقدر أكبر من السلام والأمن والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان".

وتعتبر الدبلوماسية الكوستاريكية ريبيكا جرينسبان المرشحة الأبرز في السباق لخلافة جوتيريش بعد أن تلقت بـحسب التقارير معظم الدعم في أحدث استطلاع غير رسمي بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وسيوصي مجلس الأمن في النهاية بمرشح يحصل على دعم تسعة على الأقل من أعضائه الـ 15 دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الأعضاء الخمسة الدائمين.

ثم يجري تعيين المرشح رسميا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعتبر الموافقة عموما إجراء شكليا.

ومن المقرر أن يترك جوتيريش منصبه في نهاية العام الجاري بعد قضاء فترتين على رأس المنظمة الأممية.