قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية اليوم، مشيرًا إلى وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 33 درجة مئوية.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على قناة «مصر الأولى»، صباح الأحد، أن سبب الارتفاع في درجات الحرارة اليوم هو تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية.

وأضاف أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها مرة أخرى، خلال اليومين المقبلين، كما ستشهد بعض المناطق سقوط أمطار، قد تصل إلى القاهرة.