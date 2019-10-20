 بالفيديو.. الأرصاد توضح سبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم - بوابة الشروق
الأحد 20 أكتوبر 2019 11:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. الأرصاد توضح سبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم

نور رشوان
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 11:10 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 11:10 ص

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على معظم مدن ومحافظات الجمهورية اليوم، مشيرًا إلى وصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 33 درجة مئوية.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على قناة «مصر الأولى»، صباح الأحد، أن سبب الارتفاع في درجات الحرارة اليوم هو تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية.

وأضاف أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها مرة أخرى، خلال اليومين المقبلين، كما ستشهد بعض المناطق سقوط أمطار، قد تصل إلى القاهرة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك