وزير الشباب الرياضة الجزائري يلتقي بوفد من نادي اتحاد الجزائر

ألتقى وزير الشباب والرياضة الجزائري رؤوف سليم برناوي، اليوم الأحد، بوفد من إدارة نادي اتحاد الجزائر حامل لقب الدوري المحلي لكرة القدم.

وذكر نادي اتحاد الجزائر في بيان له، أن اللقاء بحث الوضعية العامة للفريق، مشيرا إلى أن الوزير طلب من المسؤولين، إعداد ملف يتضمن الوثائق الرسمية وحصيلة المواسم الماضية.

ويأتي هذا اللقاء عقب خروج المئات من مشجعي اتحاد الجزائر في تظاهرة احتجاجية للمطالبة برفع التجميد عن حسابه البنكي، وتسهيل بيع أسهم الفريق لمستثمر جديد.

ويعاني اتحاد الجزائر من أزمة مالية خانقة جراء سجن مالكه رجل الاعمال علي حداد، للاشتباه في تورطه بقضايا فساد.

وتراجع اتحاد الجزائر للمركز الخامس عشر قبل الأخير على جدول ترتيب الدوري الجزائري بعد قرار لجنة الانضباط برابطة الدوري بخصم ثلاث نقاط من رصيده، إثر مقاطعته للديربي الذي كان يفترض أن يجمعه بجاره مولودية الجزائر يوم 12 أكتوبر الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.