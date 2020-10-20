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فيديو.. نقيب التمريض: أحرص على منع مزاولة مهنتنا بدون ترخيص

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 5:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 5:16 ص

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض إن تعيينها كعضو مجلس الشيوخ فرصة ذهبية للمهنة، مشيرة إلى أنها ستحرص على تفعيل الضبطية القضائية بالقوانين المتعلقة بالتمريض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن أول قانون خاص بالحفاظ على مزاولة مهنة التمريض في مصر، قائلة إنها ستحرص على منع مزاولة المهنة لمن يمارسها دون شهادة علمية أو ترخيص في بعض المستشفيات الخاصة.

ووصفت ممارسة المهنة دون ترخيص أو شهادة علمية بأنه جريمة وانتحال شخصية، منوهة إلى أن قانون نقابة التمريض لم يُحَدَّث منذ عام 1976، وهو ما يجعله على رأس الأولويات، إضافة إلى القوانين التي تخدم المجتمع.

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