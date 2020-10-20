الرئيس التونسي يحذر من خطورة خرق أحكام الدستور

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية، لأحكام الدستور أو خضوع بعض المبادرات لحسابات ومصالح الأحزاب أو اللوبيات السياسية والإعلامية في مخالفة واضحة لنص الدستور.

وجدد الرئيس - خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، علي الحفصي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب - حرصه على ضمان حرية الإعلام وحرية التعبير والتفكير، مؤكدًا دعمه للصحفيين الشرفاء وإيمانه بضرورة التعويل على آليات التعديل والتعديل الذاتي، بما يضمن تطوير المشهد السمعي البصري ويساهم في دعم التعددية والتنوع وفق الوسائل القانونية، ودون المس من الأمن القومي لبلادنا.

وتطرق الرئيس - خلال اللقاء - إلى مبادرة أحد الأحزاب الرامية إلى تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، منبهًا، في هذا الصدد، من خطورة خرق أي مبادرة تشريعية لأحكام الدستور.