بيسيرو: فوز صلاح بالكرة الذهبية موضع شك

يرى البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن فوز محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية محل شك، رغم الأداء المميز الذي يقدمه خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مدرب الأهلي الأسبق أنه يعتز بتجربته مع الأهلي، مؤكدًا أنه فريق صاحب تاريخ كبير ويمتلك لاعبين مميزين، وهو بمثابة برشلونة.

وقال بيسيرو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «ten»: «تابعت لقاء ليفربول وأتلتيكو مدريد، محمد صلاح ظهر بمستوى مميز، لكن حصوله على الكرة الذهبية موضع شك»

وأضاف المدرب البرتغالي: «كريستيانو رونالدو هو الأجدر بالكرة الذهبية، لأنه لاعب يعرف كيف يصنع الفارق، إضافة إلى تاريخه الكبير».

وتطرق بيسيرو للحديث عن الدوري المصري بقوله: «الدوري المصري قوي، وسيكون أفضل مع عودة الجماهير، أتمنى العودة من جديد للدوري المصري، وبالفعل تلقيت عدة عروض في وقت سابق، لكنها لم تكتمل».

وتابع: «أعتقد أن الأفضل للاعب المصري، الرحيل إلى أوروبا أو الانتقال للأهلي والزمالك إذا أراد التواجد في مصر، لأنهما ينافسان على الألقاب، وانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي».

وأتم: «رمضان جناح مميز، وسيتطور مع كارلوس كيروش، فهو مدرب رائع وصاحب مدرسة تدريبية مميزة، تعلمت الكثير في مسيرتي التدريبية من كيروش، أتمنى تأهل المنتخب المصري تحت قيادته لمونديال قطر».