سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الفنان أحمد السقا، إنّه طموحه كان الالتحاق بكلية الشرطة، وأن يكون ضابط عمليات خاصة.

وأضاف خلال مقابلة عُرضت مساء الثلاثاء، مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" عبر شاشة "on"، أنّه قدّم في قسم الإنتاج بمعهد السينما وقسم الدراما بمعهد الفنون المسرحية، لكنّه رسب في امتحانات القبول بمعهد السينما.

وتابع: "روحت علشان أعرف موعد امتحانات القبول بمعهد الفنون المسرحية.. قولت لموظف شؤون الطلبة أنا جاي لامتحان قسم دراما، وكان امتحان كتابة.. قالي امتحانك يوم الأربعاء تحضّر مشهدين تقدمهم.. قالي استمارتك قسم تمثيل وأنا قولتله لا قسم دراما".

وأكمل: "مكنش قدامي حل غير إني أرجع ثانوية عامة تاني أو أدخل كلية البوليس.. أمام الأكاديمية عدت زميلتي صفاء الطوخي، قالتلي بتعمل إيه، حكيتهم اللي حصل".

واستطرد: "صفاء قالتلي شكلك نضيف وكويس تعالى معايا، روحت معاها وحضرولي مشهدين ويحفظوني فيه.. دخلت الامتحان ونجحت في التصفية الأولى والثانية.. فجأة لقيت نفسي في قسم تمثيل".