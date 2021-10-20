 أبوتريكة: صلاح ماركة عالمية - بوابة الشروق
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أبوتريكة: صلاح ماركة عالمية

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 1:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أكتوبر 2021 - 1:21 ص

أشاد محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول وذلك عقب قيادته للريدز للانتصار على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال أبوتريكة عن صلاح:«ماشاء الله عليه، عجبني علاقته بالكرة – علاقة قدمة بالكرة، علاقة " مسية " (يقصد علاقة ميسي في التعامل مع الكرة)».

وأضاف:«في مباراة ميلان قام صلاح باستخدم القوة في تسديدته لركلة الجزاء، واليوم استخدم باطن القدم، فهو غير محفوظ في ركلات الجزاء».

وواصل:«صلاح ماركة عالمية وأهدافه أصبحت أهداف انتصار، وحينما تكون معه الكرة يشكل خطورة على الخصم».

وبات صلاح الهداف التاريخي لليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، متفوقا على ستيفن جيرارد.


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