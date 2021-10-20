أبوتريكة: صلاح ماركة عالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول وذلك عقب قيادته للريدز للانتصار على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال أبوتريكة عن صلاح:«ماشاء الله عليه، عجبني علاقته بالكرة – علاقة قدمة بالكرة، علاقة " مسية " (يقصد علاقة ميسي في التعامل مع الكرة)».

وأضاف:«في مباراة ميلان قام صلاح باستخدم القوة في تسديدته لركلة الجزاء، واليوم استخدم باطن القدم، فهو غير محفوظ في ركلات الجزاء».

وواصل:«صلاح ماركة عالمية وأهدافه أصبحت أهداف انتصار، وحينما تكون معه الكرة يشكل خطورة على الخصم».

وبات صلاح الهداف التاريخي لليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، متفوقا على ستيفن جيرارد.