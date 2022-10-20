الشناوي: سموحة استحق ركلة جزاء أمام الزمالك

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قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي إن سموحة، كان يستحق الحصول على ركلة جزاء ضد الزمالك في لقاء الجولة الأولى للدوري.

وأضاف الشناوي في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «هناك لمسة يد في مرتين ضد محمد عبدالغني مدافع الزمالك، واللمسة الأولى كانت اليد خارج الجسم».

وأكمل: «كان على تقنية الفار تنبيه الحكم في هذه الحالة والإشارة إلى أن هناك لمستين للكرة باليد منهم واحدة خارج جسم اللاعب».

وعن لعبة أحمد سيد زيزو قال: «الزمالك كان يستحق خلالها ركلة جزاء والمسك واضح من مدافع سموحة».

وأنهى تصريحاته: «لا يوجد شبهة في طرد أحد لاعبي سموحة بعد التدخل بعنف في قدم إمام عاشور، اللعبة تستحق إنذار بالفعل».

كان نادر قمر الدولة قد أدار مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الجولة الأولى للدوري والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين.