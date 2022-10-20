الرئاسة الفلسطينية: حصار نابلس والعدوان الإسرائيلي على مدننا هو بمثابة إعلان حرب على شعبنا

أكدت الرئاسة الفلطسينية أن "حصار نابلس والعدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية، هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "الحصار الذي تتعرض له محافظة نابلس منذ تسعة أيام، واقتحام المدن والقرى والمخيمات، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي ومحاولة تغيير الوضع التاريخي فيهما، هو بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته".

وأشار أبو ردينة إلى أن "استمرار هذه السياسة الطائشة وغير المسؤولة خلقت مناخا لزيادة التوتر وانفجار الأوضاع، وهو ما حذرنا منه طويلا".

وأكد أنه "يتعين على حكومة الاحتلال أن تعي أن هذه السياسة لن تجلب الأمن والاستقرار، بل تدفع الأمور نحو وضع خطير، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابع عن كثب ما يجري من حصار لنابلس واقتحامات للمدن والقرى وقتل للأطفال، وأن عباس يحذر الجميع من مغبة هذه السياسة الإسرائيلية"، مشددا على أن "قرارات المجلس المركزي التي بدأ بتنفيذها سوف تستمر".

وتابع أبو ردينة: "الرئيس عباس يشيد بصمود الشعب الفلسطيني سواء أثناء حصار نابلس أو العدوان على جنين وغيرها من أرض دولة فلسطين، ويحيي أبناء شعبنا الصابر الصامد، وإن النصر قاب قوسين أو أدنى، وان زوال الاحتلال أقرب مما يعتقد الكثيرون"، مؤكدا أن "جيلا جديدا من الشعب الفلسطيني ازداد قوة وعزيمة وإصرارا على هزيمة الاحتلال، وأن التراكم النضالي الفلسطيني عبر سنوات طويلة قادر على إفشال سياسة الاحتلال والمفاهيم الاستعمارية والصفقات المشبوهة سواء إقليميا أو دوليا.

وشدد على أن "القضية الفلسطينية بمقدساتها لا يمكن تجاوزها، وأنه لا يمكن إنهاء التوتر والصراعات القائمة في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية يحظى بموافقة الشعب الفلسطيني وقيادته المتمسكة بالثوابت الوطنية التي تحققت بصمود الشعب الفلسطيني وكفاحه وصبر أسراه وتضحيات شهدائه الأبطال".