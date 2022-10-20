تكثيف أعمال النظافة بمنطقة شق الثعبان وصيانة أعمدة الإنارة بحي طرة

أكدت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة والتشجير على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الجمالي وراحة المواطنين والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية.



وأوضحت أن جيهان جادو، رئيس حي طرة، تشن حملات نظافة يومية لرفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية بالتنسيق مع المتابعة الميدانية، ومشرفين المربعات وبالتعاون مع فرع هيئة النظافة والتجميل.



ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المنطقة الجنوبية بكافة أجهزتها التنفيذية، لتحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين بنطاق أحياء المنطقة تحت إشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.



وأشارت إلى رفع التراكمات والمخلفات بمدخل شق الثعبان وغسيل الأرصفة، ومنطقة اللاند سكيب، منوهة بأنه يجري الآن العمل على زيادة المساحات الخضراء بنطاق الحي توفيرا للهواء النقي وتدعيما للبيئة.



وأكدت تطهير كورنيش النيل وتقليم الأشجار بجوار مسجد الشيخة شتيا، وتم وضع نجيل بحديقة مبنى حي طرة، لافتة إلى التنسيق بين إدارة الإنارة ومراجعة وصيانة الأعمدة والكشافات والولاعات والمتابعة بصفة مستمرة لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث تم إنارة الجزيرة الوسطى، وشد أسلاك هوائية بشارع مصر حلوان الزراعي وبجوار مدرسة أسماء بنت أبو بكر، مع غلق أبواب الولاعات وأبواب الأعمدة، حرصًا على سلامة المواطنين.