رئيس لجنة انتخابات الزمالك يهدد بعمل محاضر قانونية للمخالفين

هدد رئيس لجنة انتخابات نادي الزمالك بعمل محاضر قانونية للمخالفين خلال سير العملية الانتخابية.

وكان بعض المرشحين قد تقدموا بشكوى لرئيس اللجنة من سوء التنظيم، الأمر الذي دفع رئيس اللجنة بالتهديد بعمل محاضر قانونية لأي تجاوزات.

وقام رئيس لجنة الانتخابات باستدعاء مرشحين الرئاسة الخمسة وطلب منهم طرد أي شخص غير ذي صفة من داخل الخيمة الانتخابية بعد شكوى بعض المرشحين من المضايقات، وتم وقف التصويت لحين تحقيق الانضباط والنظام.

وتواجد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بكثافة من الـ9 صباحا من أجل التعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم ويقود النادي لفترة قادمة تشهد تحديات كبيرة، في حضور أمني كثيف في محيط النادي منعًا لحدوث أي تجاوزات، وفي ظل منافسة قوية بين 63 مرشحا على جميع مناصب أعضاء مجلس الإدارة.