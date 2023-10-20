بيربوك تحذر الحركات المدعومة من إيران من الانخراط في حرب غزة

حذرت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، إيران والميليشيات المدعومة من جانبها، مثل "حزب الله" من التورط في الحرب الدائرة في غزة.

وقالت بيربوك في تل أبيب عقب اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وزعيم المعارضة بيني جانتس: "أحذر إيران، وأحذر الميليشيات الشيعية في العراق، وأحذر الحوثيين في اليمن من إذكاء الإرهاب والانضمام إليه".

واتهمت "حزب الله" بالسعي لجر كل لبنان إلى الصراع المتنامي، الذي اندلع بعدما شنت حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاته تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي.

كما انتقدت بيربوك قرار إسرائيل بفرض "حصار شامل" على قطاع غزة ذي الكثافة السكانية المرتفعة، بما يشمل قطع إمدادات الكهرباء ومياه الشرب والغذاء.

وقصفت القوات الإسرائيلية غزة مرارا، مما أسفر عن مقتل آلاف الفلسطينيين.

وأضافت بيربوك أن معاناة المدنيين في غزة "لن تشكل أرضا خصبة لإرهاب جديد فحسب، بل ستعرض أي خطوات نحو التقارب حتى الآن مع جيران (إسرائيل) العرب للخطر، لأن الاحتدام الإقليمي يشكل تهديدا الآن".

وأشارت إلى أن هذه كانت حسابات "الإرهابيين" عندما خططوا للهجمات.