الرياض يهزم الأخدود في الدوري السعودي

حافظ فريق الرياض، على تواجده في مراكز المقدمة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الرياض، مساء اليوم الأحد، فوزا ثمينا، بهدف دون رد، على مضيفه الأخدود، في المرحلة السابعة للمسابقة.

وأحرز هدف الفوز لصالح الرياض، لاعبه أنطونيو خوسيه دي كارفالو في الدقيقة 53.

وارتفع رصيد فريق الرياض، الذي حقق انتصاره الرابع في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد وهزيمتين، إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل، توقف رصيد نادي الأخدود، الذي تكبد خسارته الخامسة هذا الموسم مقابل فوز وتعادل، عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.