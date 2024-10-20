استشهد طفل وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف مدفعية الاحتلال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف غرب النصيرات، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من المواطنين بجروح.

وأضافت أن الاحتلال نسف عددا من منازل المواطنين في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع شن طائرات الاحتلال الحربية غارات عديدة آخرها على شارع غزة القديم في جباليا البلد.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرضا زراعية قرب بيارة حلاوة بمنطقة الزرقا في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي اليوم الخامس عشر من العدوان الإسرائيلي على محافظة شمال قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال، من جرائم التطهير العرقي، مرتكبة مجازر دامية مروعة أودت بحياة عشرات المواطنين، علاوة على استهداف المستشفيات والطواقم الطبية.

واليوم، توغلت دبابات الاحتلال شمال قطاع غزة وصولا إلى بوابة المستشفى الإندونيسي بمنطقة الشيخ زايد وقامت بمحاصرة المستشفى وهدم جزء من أسواره.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الطوابق العلوية لمستشفى "العودة" ثلاث مرات، ما أسفر عن إصابة عدد من الطواقم الطبية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه إلى المنطقة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى في ظل تعطل شبه كامل لعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني نتيجة استهدافها أو منعها من تأدية مهامها.

وحاصر جيش الاحتلال مراكز الإيواء بعدد كبير من الآليات العسكرية في مشهد "مرعب"، وأخضع النساء والأطفال لفحص أمني وترهيب، قبل السماح لهم بمغادرة مراكز الإيواء واعتقل عددا من الرجال والفتية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,519 مواطن، وإصابة 99,637 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.