يُعد مسجد الرحمة بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء صرحا إسلاميا مميزا يجمع بين جمال العمارة الإسلامية وروحانية المكان، ويطل بموقعه الفريد على ساحل خليج السويس، ليصبح علامة بارزة من علامات الإعمار الديني والحضاري بالمحافظة.

ويتميز المسجد بتصميمه المعماري الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، حيث تتزين أرجاء المسجد بالقباب والمآذن والزخارف والآيات القرآنية التي تضفي عليه طابعا إسلاميا مميزا، فضلا عن موقعه الساحر المطل على البحر، وما يحيط به من ساحات خضراء واسعة تمثل متنفسا لأهالي المنطقة، وتُستخدم في إقامة صلاة العيدين، إلى جانب وجود سبيل للمياه ومصلى مخصص للسيدات.

وقد شُيد المسجد بجهود أهلية من الشيخ سالم جيبلي حسن، من قبيلة المزينة، ونجله فراج، بتكلفة بلغت نحو ثمانية ملايين جنيه، في صورة مشرفة من صور العطاء المجتمعي والمشاركة في إعمار بيوت الله وخدمة أهالي المنطقة.

ولا تقتصر رسالة المسجد على إقامة الشعائر الدينية فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب الدعوية والتعليمية والخيرية، حيث يضم مؤسسة فاطمة بنت سالم للأعمال الخيرية، ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم نور البيان، بما يعزز دوره في نشر القيم الدينية والأخلاقية، وترسيخ الوعي، وخدمة المجتمع.

وقد افتُتح المسجد رسميا في 3 يناير 2020، الموافق 8 جمادى الأولى 1441 هجرية، ليظل شاهدا على ما تبذله الجهود الأهلية من عطاء في خدمة بيوت الله، وداعما لرسالة المسجد في نشر الوسطية والاعتدال، وبناء الإنسان، وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن المديرية تحرص على رعاية المساجد، وإبراز دورها الديني والمجتمعي، والتعريف بالمعالم الإسلامية التي تمثل جزءا من الهوية الحضارية للمحافظة.