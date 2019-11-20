بليكانز يفسد الظهور الأول للمخضرم أنطوني مع بليزرز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفسد نيو أورليانز بليكانز الظهور الأول للعملاق أنطوني ديفيز مع بورتلاند تريل بليزرز بعدما فاز على منافسه 115-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين فجر اليوم الأربعاء.

وتألق جرو هوليداي وسجل 22 نقطة مع بليكانز ومرر عشر مرات حاسمة كما عاد براندون إنجرام بعد غياب أربع مباريات بسبب إصابة في الركبة وأحرز 21 نقطة.

وبدأ أنطوني، البالغ عمره 35 عاما والمنضم لفريق كل النجوم عشر مرات، مباراته الأولى منذ أكثر من عام واحد وسجل عشر نقاط واستحوذ على أربع كرات مرتدة في 24 دقيقة لكنها لم تكن كافية لتجنب فريقه الجديد الهزيمة.

وأضاف سي.جيه مكولوم 22 نقطة وسجل حسن وايتسايد 14 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة لفريق بليزرز الذي افتقد بشدة لاعبه البارز داميان ليلارد بسبب الإصابة.

وأنهى بليزرز النصف الأول متقدما بفارق نقطة واحدة قبل أن ينتفض بليكانز وينتزع التقدم.