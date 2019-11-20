جونسون وكوربين يتجادلان بشأن «بريكست» في أول مناظرة متلفزة بينهما

ضغط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرارا على زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، للإفصاح عن رغبته في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من عدمه، وذلك في أول مناظرة متلفزة بينهما، مساء الثلاثاء.

وحث كوربين مشاهدي قناة "آي تي في" التي نظمت المناظرة على "التصويت من أجل الأمل" في انتخابات 12 ديسمبر، بينما استخدم جونسون شعاره "فلنحقق بريكست" عدة مرات.

وكرر كوربين أيضا موقفه من أن حزب العمال سوف يتفاوض على اتفاق معدل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مقابل البقاء بالاتحاد الأوروبي بموجب استفتاء ثان "ومن ثم تنفيذ ما تقرره الأغلبية".

وقبيل المناظرة، اشتبك جونسون وكوربين لفظيا على الإنترنت، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة.

ويعتقد معظم المحلليين السياسيين أن النتيجة المرجحة للانتخابات ستكون أغلبية برلمانية مريحة لحزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون بحصوله على نحو 44 %من الأصوات، وفقا لنظام الانتخابات البريطاني الذي يعتمد على نظام الدوائر والفوز بأكثر الأصوات.

وقال جونسون إن المحافظين هو الحزب الذي "سيتم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويطلق إمكانيات بريطانيا"، متهما كوربين بالفشل في "حسم أمره" بشأن الخروج من الاتحاد.

ورد عليه كوربن متهما حزب جونسون بالترويج لـ"تخفيضات ضريبية لأغنى الأغنياء والشركات الكبرى".