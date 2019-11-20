مصادر: سينفين البريطانية تدرس بيع سينلاب إنترناشيونال الألمانية للخدمات المعملية

قالت مصادر مطلعة إن شركة سينفين للاستثمار المالي ومقرها في لندن تدرس الخيارات الاستراتيجية للتعامل مع استثمارها في شركة الخدمات المعملية الألمانية سينلاب إنترناشيونال بما في ذلك إمكانية بيعها.

وأضافت المصادر أن الشركة البريطانية تجري محادثات مع مستشارين محتملين من أجل بدء عملية بيع الشركة الألمانية أوائل العام المقبل، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف الحصول على حوالي 5ر5 مليار يورو (6 مليارات دولار) بما في ذلك الديون المستحقة على سينلاب الموجود مقرها في مدينة أوجسبورج الألمانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن بيع سينلاب قد يجذب شركات استثمار مالي أخرى لشرائها، مضيفة أن سينفين لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن مصير الشركة الألمانية وقد تختار في النهاية الاحتفاظ بها.

كانت سينفين قد بدأت الاستثمار في سينلاب في يونيو 2015 عندما اشترت أغلب أسهمها من شركة الاستثمار المالي بي.سي بارتنرز مقابل 7ر1 مليار يورو.

وذكرت بلومبرج في ذلك الوقت أن سينفين ستدمج سينلاب مع شركة لابكو التي كانت قد اشترتها في وقت سابق من ذلك العام مقابل 2ر1 مليار يورو.

يذكر أن قائمة المساهمين في سينلاب تضم أيضا شركة نوفو وصندوق تقاعد معلمي مدينة أونتاريو الكندية بحسب موقع الشركة على الإنترنت.

وتعمل الشركة الألمانية في أكثر من 40 دولة وتجري أكثر من 500 مليون تحليل معملي سنويا بحسب الموقع.